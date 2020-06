Ciolacu: Vom sesiza CCR in privinta abuzului de putere pentru prelungirea starii de alerta

Partidul Social Democrat va sesiza Curtea Constituţională în privinţa ''abuzului de putere'' pentru prelungirea stării de alertă, a anunţat, miercuri, liderul interimar al partidului, Marcel Ciolacu. "În privinţa stării de alertă, aseară, la ora 21,30, când am primit documentele către publicare şi adresa de înaintare către Parlamentul României, am constatat cel mai mare abuz de putere care a avut loc în România, respectiv ocolirea Parlamentului în ceea ce priveşte restrângerea de drepturi şi libertăţi ale românilor, lucru stipulat explicit în Constituţia României şi în nenumărate decizii ale Curţii - că nu se poate face fără lege în Parlament. În faţa acestui abuz, categoric vom face o trimitere la CCR, respectiv o sesizare", a precizat Marcel Ciolacu la Parlament. Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis miercuri că nu va fi dat, deocamdată, un vot pe hotărârea Guvernului cu privire la prelungirea stării de alertă. Potrivit unor surse parlamentare, conducerea Legislativului a decis, în schimb, să trimită o scrisoare premierului Ludovic Orban în care să îi atragă atenţia că această hotărâre trebuie votată de Parlament, iar prelungirea stării de alertă are nevoie de încuviinţarea parlamentarilor, nu doar să fie transmisă spre informare. Parlamentarii îi cer, de asemenea, premierului "să mai citească o dată legea". Guvernul a trimis, marţi, la Parlament, hotărârea cu privire la prelungirea stării de alertă. În adresă, Guvernul scrie că aceasta a fost transmisă pentru "informare". AGERPRES/(A - autor: Cătălina Matei, editor: Florin Marin, editor online: Gabriela Badea)