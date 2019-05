Cioloș, despre dublul standard: Nu e o tema lansata de Dragnea. E un populist ordinar și știe sa speculeze și sa manipuleze teme

Dacian Cioloș susține că tema dublului standard nu este o dezbatere lansată de Liviu Dragnea, ci la nivel european de 2-3 ani. Liderul PLUS îl acuză pe peședintele PSD că este un populist ordinar.

"Nu a lansat-o Liviu Dragnea. Liviu Dragnea o foloseste populist, asa cum stie el sa faca. Dezbaterea asta a fost lansata la nivel european, de doi, trei ani. Deloc nu a lansat-o Liviu Dragnea si nici nu sunt standarde ale lui Liviu Dragnea, ci standarde europene. Liviu Dragnea are nevoie de Uniunea Europeana, ca sa elimine standardele duble despre care vorbeste el, nu le poate elimina prin legislatie nationala. Are nevoie de legislatie europeana, care exista.

Asta trebuie spus romanilor, ca Liviu Dragnea e un populist ordinar si stie sa speculeze si sa manipuleze teme care creeaza frica si care dezbina, asta face Liviu Dragnea. Si foloseste pentru asta, amestecat, inclusiv subiecte europene, intr-un stil populist.



Ca sa fim clari, dublul standard nu e o tema ridicata de Liviu Dragnea, e o tema deja in discutii la nivel european si pentru care sunt deja solutii la nivel european", a declarat Dacian Cioloș intr-un interviu acordat ziare.com