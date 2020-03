Cioloș: PNL joaca baba-oarba cu guvernul. Este iresponsabil

Dacian Cioloș, președintele PLUS critică partidul liberal, după ce Florin Cîțu și-a depus mandatul de prim-ministru desemnat. „Domnul Cîțu era ieri hotărât să-și asume mandatul de prim-ministru. Știu asta foarte sigur! Ce s-o fi întâmplat în ultimele ore? Cine și ce jocuri face? Țara are nevoie de un guvern stabil. O majoritate se contura […]