Cioloș revine asupra declarațiilor considerate atacuri la adresa lui Iohannis: Nu a fost deloc in intenția mea sa-l atac pe președinte

Dacian Cioloș susține, referitor la declarația potrivit căreia președintele trebuie să își asume responsabilitatea nominalizării unor marionete în guvern, că nu a avut intenția de a il ataca pe Klaus Iohannis.

"Interventia mea de la Timisoara a vizat reforma constitutionala si eu sunt convins ca tot ce am spus acolo e in acord cu ceea ce crede domnul presedinte Iohannis, ca functia prezidentiala actuala are nevoie de o clarificare in Constitutie, pentru ca presedintele sa poata sa-si exercite rolul si mandatul pe care le are, fiind persoana cu cele mai multe voturi, care devine o institutie, practic, la nivel national, si care este de multe ori abuzata de o majoritate din Parlament. Asta a fost obiectivul acelei interventii de la Timisoara.

Acolo am abordat patru teme mari: reforma constitutionala, munca si salariile, educatie si nevoia de unitate si de-a nu mai alimenta diviziunile in societate. Si am ajuns la aceste teme, pentru ca in aceste ultime doua luni de campanie pe teren, de intalniri cu oamenii, cand am vorbit despre europarlamentare, despre candidatii nostri, mai multa lume m-a intrebat: Bine, bine, cu Parlamentul European, dar ce vreti sa faceti in Romania si cu Romania? Si am simtit nevoia sa dam acest mesaj, ca avem o viziune si stim ce vrem sa facem si cu Romania.

De aceea am abordat acele subiecte.

Prima tema mare a fost cea legata de reforma constitutionala. Din pacate, am vazut ca unele pasaje de acolo au fost interpretate ca fiind un atac la presedinte.

Nu a fost deloc asa, nu a fost deloc in intentia mea sa-l atac pe presedinte, pentru ca eu sunt convins ca nici presedintele nu e si nu a fost confortabil cu situatia in care a fost pus atunci cand i s-au propus astfel de candidaturi. Si noi credem ca trebuie sa reformam Constitutia, in asa fel incat presedintele sa nu mai fie cu spatele la zid, pus de Parlament, cu amenintarea referendumului pentru demitere, daca nu accepta anumite persoane, chiar incompetente fiind.

Presedintele trebuie sa fie in situatia in care poate sa-si asume, pentru ca el oricum isi asuma public nominalizarile pe care le face, dar trebuie sa poata sa le refuze, atunci cand e cazul, fara sa aiba aceasta amenintare. De aceea, noi am propus acolo un instrument, si anume presedintele sa poata dizolva Parlamentul, atunci cand Parlamentul utilizeaza arma nucleara, pentru ca referendumul de demitere a presedintelui ar trebui sa fie o arma nucleara, de ultim resort. Dar Parlamentul, o majoritate, ameninta frecvent cu asta si presedintele nu are niciun instrument sa reactioneze", a declarat Dacian Ciolos intr-un interviu pentru ziare.com

"Daca nominalizezi in fruntea Guvernului toate, dar chiar toate marionetele unui infractor ca Dragnea, tu, ca presedinte, trebuie sa iti asumi responsabilitatea pentru nominalizare. Crede Parlamentul ca presedintele a gresit si presedintele trebuie suspendat? Dar daca pierd referendumul atunci trebuie sa respecte vointa poporului si sa plece ei acasa", este declaratia considerata a fi un atac la adresa șefului statului.