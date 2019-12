Ciolos acuza PSD de joc murdar in Parlament: Anticipatele, singura solutie pentru a evita distrugerea tarii

Ciolos

Liderul PLUS, Dacian Ciolos, condamna propunerile social-democratilor care impovareaza bugetul. Este vorba de reducerea TVA de la 19 la 16%, dar si dublarea alocatiilor pentru copii.



Astfel, spune Ciolos, e clar ca solutia pentru a evita distrugerea Romaniei sta in alegeri anticipate.



"Tot jocul murdar pe care PSD il face in Parlament arata clar ca alegerile parlamentare anticipate sunt singura solutie pentru a evita distrugerea tarii.



Fara sa le pese de consecinte, parlamentarii PSD voteaza propuneri dintre cele mai populiste doar cu scopul de a baga bete in roate Guvernului PNL. Scaderea TVA de la 19 la 16 la suta, dublarea alocatiilor pentru copii, eliminarea pensiilor speciale pentru magistrati si angajatii din Justitie fara a regandi asezarea pe baze noi si solide a intregului sistem de pensii sunt masuri care pot da bine in ochii electoratului, dar care arunca in aer bugetul tarii si pot bloca pe termen lung Justitia", a scris liderul grupului Renew Europe din PE pe contul sau de Facebook.



El mai scrie ca, "daca ar fi fost bani pentru masurile acestea, ne intrebam de ce ele nu au fost adoptate din 2016 si pana acum de guvernele PSD".



In plus, Ciolos subliniaza ca e grav ce incearca sa faca social-democratii, pentru ca "pun in joc soarta tarii".



"Este grav ce incearca sa faca acum partidul lui Dragnea, Dancila si Ciolacu, punand in joc soarta tarii doar pentru a lovi in adversarii politici.



Speram ca, macar in ceasul al doisprezecelea, presedintele Iohannis si liderii PNL, in frunte cu premierul Orban, sa inteleaga ca singura solutie pentru salvarea Romaniei sunt alegerile anticipate si sa inceapa rapid demersurile pentru declansarea acestora", se mai arata in postare.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.