Ciolos cel mare il apara pe Ciolos cel mic

Bogdan Tiberiu Iacob, arheologul presei de investigatie din Romania, a semnalat un detaliu interesant. Care poate sa produca efecte grele in marea politica. USR s-a dat peste cap pentru a modifica in Parlament un OUG. Si a reusit. In sensul ca persoanele care aveau mai putin de 16 ani inainte de decembrie 1989 nu vor cadea sub incidenta unei legi, care ii poate elimina pe politicienii care au colaborat cu Securitatea. Oare de ce? – se intreaba analistul, facand in mod vadit aluzie la Dacian Ciolos. Am sa incerc un raspuns. Si am sa duc lucrurile mai departe. Dacian Ciolos de azi il apara pe Dacian Ciolos de ieri. Iar Dan Barna, legat ombilical de acesta, incearca sa-l p ...