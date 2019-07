Ciolos cere ancheta si raspundere penala pentru toti vinovatii in cazul tragediei din Caracal: Este strigator la cer!

Dacian Ciolos, liderul PLUS, a cerut ancheta si raspundere penala pentru toti vinovatii in cazul tragediei din Caracal. El considera ca demisiile si demiterile nu sunt de ajuns si califica drept "inacceptabila" situatia in care autoritatile nu au fost in stare sa implementeze solutii eficiente de localizare a celor care apeleaza numarul de urgenta.