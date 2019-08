Ciolos: Guvernarea noastra va fi diferita pentru ca ne vom baza pe oameni cinstiti. Vom prezenta, in perioada urmatoare, programul de guvernare

Liderul PLUS, Dacian Ciolos, spune ca presedintele USR si candidatul aliantei la presedintie, Dan Barna, este expresia reinnoirii societatii romanesti, declarandu-se convins ca Barna "poate sa fie un presedinte al tuturor romanilor pentru ca vine din mediul lor, pentru ca cunoaste realitatile". "Guvernarea noastra va fi diferita pentru ca ne vom baza in primul rand pe oameni cinstiti, pe oameni modesti si pe oameni integri care vor lucra in interesul Romaniei", afirma Ciolos.