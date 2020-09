Ciolos il 'arde' pe ministrul Bode: 'Ca demnitar nu am cerut niciodata vreunui ofiter sau angajat de la SPP sa incalce legile'

Copreşedintele Alianţei USR- PLUS, Dacian Cioloş, a declarat duminică, la Alba Iulia, întrebat într-o conferinţă de presă despre recentul accident în care a fost implicat ministrul Transporturilor, Lucian Bode, că nu vrea să fie purtătorul de cuvânt nici al acestuia, nici al SPP-ului, menţionând că el, ca demnitar, nu a cerut niciodată vreunui ofiţer să încalce legile şi să-l ducă mai repede cu orice risc.

"Am fost demnitar şi eu cunosc profesionalismul celor de la SPP, care au exact, prin profilul activităţii lor, responsabilitatea de a asigura siguranţa şi integritatea demnitarilor pe care îi au în responsabilitate, pe care îi protejează. În mod normal, un ofiţer SPP, pentru că acolo a fost şoferul şi a fost un ofiţer SPP, comandantul de dispozitiv, are ca obiectiv să ducă demnitarul în siguranţă la destinaţie. Nu am fost în maşină, nu ştiu ce s-a întâmplat. Eu, pot să vă spun, ca demnitar nu am cerut niciodată vreunui ofiţer sau angajat de la SPP să încalce legile, să mă ducă mai repede cu orice risc", a afirmat Dacian Cioloş, potrivit Agerpres.

Acesta a subliniat că angajaţii SPP sunt cei care evaluează riscurile cel mai bine, ei sunt cei care iau deciziile, şi nu demnitarul.



"Încă o dată, nu ştiu ce s-a întâmplat în maşină, nu sunt eu în măsură să comentez, pot însă să vă spun că responsabilitatea de transport e a SPP-ului şi am toată încrederea că cei de la SPP ştiu foarte bine care e responsabilitatea lor. Încă o dată, nu vreau să fiu purtătorul de cuvânt nici al domnului Bode, nici al SPP-ului. Acolo lucrurile trebuiesc clarificate. Dar nu, un demnitar nu are dreptul şi nu trebuie să se amestece în felul în care cei care sunt angajaţi să-i asigure protecţia şi paza îşi fac treaba", a conchis Dacian Cioloş.



Autovehiculul în care se afla ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a fost implicat duminica trecută într-un accident rutier pe DN7, în zona localităţii Drăganul, din judeţul Argeş. Din primele cercetări, autoturismul în care se afla ministrul a intrat pe contrasens şi a lovit un alt vehicul care circula regulamentar. În urma evenimentului rutier, au fost răniţi şoferul maşinii care circula regulamentar şi o pasageră, ambii de cetăţenie poloneză.



Conform unor imagini filmate de un motociclist aflat în trafic, maşina în care se afla Bode, având semnalele acustice şi luminoase pornite, a intrat pe contrasens şi a depăşit o coloană de maşini, deşi avea interzis, fiind linie continuă. La scurt timp, maşina s-a ciocnit cu un alt autoturism care circula regulamentar din sens opus şi s-a oprit într-un gard.



Parchetul Militar a preluat acest dosar, deoarece şoferul care conducea maşina în care se afla ministrul Bode este angajat al Serviciului de Protecţie şi Pază.



Ministrul Transporturilor a afirmat, vineri, că regretă "incidentul", susţinând că în acel moment se odihnea, nefiind preocupat de modul în care conduce şoferul său, angajat al SPP.