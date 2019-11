Ciolos le-a scris celor de la USR: Ce spune de continuarea aliantei, fuziunea partidelor si scandalurile interne

Dacian Ciolos a sustinut duminica o conferinta de presa, dupa Consiliul National PLUS, in care a anuntat ca a trimis o scrisoare catre partenerii de la USR in care sunt propuse trei masuri principale care sa intareasca parteneriatul si sa aduca unitate, astfel incat sa nu mai existe mesaje venite din aceste partide care sa se bata cap in cap.