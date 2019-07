Ciolos: Prea putin ma intereseaza parerea lui Dancila despre activitatea mea de comisar. Cum ii raspunde liderul PSD

Liderul PLUS, Dacian Ciolos, si liderul PSD, Viorica Dancila, au avut, duminica, un schimb de replici acide pe tema performantelor in activitatea guvernamentala. Dacian Ciolos a spus, la Bucuresti, ca Dancila nu este in masura sa vorbeasca despre performante dupa modul "catastrofal" in care a condus guvernul. In replica, Dancila a declarat, la Ploiesti, ca e cam greu de acceptat un discurs despre performanta de la "un guvern zero".