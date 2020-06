Ciolos: PSD da dovada de ipocrizie cand cere demisia Guvernului. Grindeanu si Tudose fumau pe rupte in Palatul Victoria

Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, sustine ca PSD da dovada de "ipocrizie" cand cere demisia Guvernului pentru ca premierul Ludovic Orban a fumat in Palatul Victoria, amintindu-i liderului social-democrat Marcel Ciolacu ca "biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, se transformase in fumoar", iar "Sorin Grindeanu si Mihai Tudose, prim-ministri PSD, fumau pe rupte in Palatul Victoria".