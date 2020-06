Ciprian Apetrei. Alegerile locale din Franta, al doilea tur. Verde este noul rosu, si se vinde bine

Duminica a avut loc, in Franta, turul II al alegerilor locale. O situatie neobisnuita, la trei luni dupa primul tur, care a avut a avut loc in timpul pandemiei, un scrutin foarte contestat. Dupa o campanie electorala care nu a starnit foarte mult interes. Prin urmare, absenteismul a fost enorm, in jur de 60%.