Ciprian Ciucu, primar ales al Sectorului 6, spune ca ar putea fi instituit in perioada 19-23 octombrie, la o luna dupa alegeri

Primarul ales al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, atrage atenţia că nu a preluat încă mandatul, iar acest lucru se va întâmpla, cel mai probabil, la aproape o lună de la alegeri.

"Sunt ales, nu sunt instituit. Aştept... Foarte mulţi îmi scrieţi, mulţi mă luaţi la întrebări cu privire la activitatea curentă din Primăria Sectorului 6.

Trebuie însă să ştiţi că încă nu am preluat mandatul, nu am intrat în primărie. Dacă s-au oprit lucrări sau alte lucruri nu merg, nu am acum, pe loc, ce face. Sunt ales, dar nu sunt instituit", a scris, miercuri, pe Facebook, Ciprian Ciucu.

El a menţionat că acest lucru va avea loc la aproape o lună de la alegeri.

"Cel mai probabil se va întâmpla cândva în perioada 19-23 octombrie, aproape la o lună de la alegeri. Da, este absurd, primăriile din ţară sunt amorţite, activitatea semi-paralizată. Dacă vreţi să cereţi cuiva socoteală... Sursa acestor proceduri este Codul Administrativ conceput de către PSD şi intrat in vigoare în 2019. Aştept...", a afirmat Ciucu.

Liberalul Ciprian Ciucu a câştigat Primăria Sectorului 6 cu 43,4% din voturi, iar Gabriel Mutu a avut 34,56%.