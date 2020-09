Ciprian Ciucu suspenda actiunile de campanie cu interactiune directa: o persoana din echipa sa, infectata cu

Ciprian Ciucu, candidat susţinut de PNL şi USR PLUS la Primăria Sectorului 6, anunţă suspendarea acţiunilor electorale cu interacţiune umană directă, după ce o persoană angajată în echipa sa de campanie a fost infectată cu SARS-CoV-2.

"În acest moment suspend toate acţiunile de campanie cu interacţiune umană directă. Am aflat în urmă cu câteva minute că o persoană angajată în echipa mea de campanie a fost infectată cu SARS-CoV-2. Eu nu am fost contact direct, dar cu toate acestea e mai bine să mă izolez câteva zile, să fac testul PCR şi să vedem rezultatul. Nu am niciun fel de simptome, mă simt bine. Rămân on-line şi vă ţin la curent cu evoluţia lucrurilor", a scris Ciucu, sâmbătă, pe Facebook.



El a menţionat că persoana infectată nu a participat la acţiuni de stradă, doar face parte din echipa pentru comunicarea on-line. Ciprian Ciucu a precizat că a suspendat momentan şi toate acţiunile la sediul de campanie.