Ciprian Deac dupa meciul caștigat cu Lazio: 'Ne-a trezit Mister la pauza. E bine ca ne-a trezit am reusit sa fim mai periculosi'

Ciprian Deac a declarat, joi seară, după meciul câştigat de CFR Cluj în faţa echipei Lazio Roma, scor 2-1, că el şi colegii săi au făcut un joc prost în prima repriză, dar tehnicianul Dan Petrescu i-a “trezit” la pauză, potrivit news.ro.

Citește și: Lovitură dură pentru Lucian Mîndruță! Acuzat de răspândirea de știri false

“O primă repriză proastă, în care nu ştiu ce a fost cu noi, am fost crispaţi. După o repriză proastă am reuşit să egalăm să intrăm la pauză cu 1-1. Repriza a doua total diferită, am reuşit să fim mai periculoşi. Ne-a trezit Mister la pauză. E bine că ne-a trezit şi după cum spunea şi el nu avem nimic de pierdut, presiunea era la ei”, a spus Deac la Look Plus.

Citește și: Cutremur la Poliția Caracal! Decizia care răstoarnă situația actuală

Formaţia CFR Cluj a învins, joi seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-1), echipa Lazio Roma, în prima etapă a grupei E a Ligii Europa, meci la care oaspeţii au condus cu 1-0. Au marcat Deac ’41 (penalti) şi Omrani ‘75 pentru CFR Cluj, respectiv Bastos ’25 pentru Lazio.