Ciprian Deac, dupa victoria cu Rennes: 'Nu suntem multumiti de prestatia din seara asta'

Ciprian Deac, fotbalistul lui CFR Cluj, s-a arătat dezamăgit de prestația echipei sale, joi seara, pe terenul formației franceze Rennes, în ciuda faptului că ardelenii au obținut victoria, scor 1-0, în grupa E a Europa League, potrivit Mediafax.

Deac, autorul unicului gol al partidei din Franța, a criticat lipsa de inițiativă a echipei sale, care a jucat aproape 90 de minute cu cel puțin un om mai mult în teren.

"Am fost puțin penibili", a declarat Deac, la finalul meciului, pentru DigiSport.

“A fost un meci greu, cu toate că ei au rămas cu un om în minus încă de la început. O echipă cu calitate, care știe fotbal. Şi cu doi în minus ne-a fost greu. Sincer, nu suntem mulţumiţi de prestaţia din seara asta. Nu ai voie cu doi oameni în minus să aibă posesia. E clar că intervine acea stare de relaxare. Dar, să nu uităm că suntem mulți jucători de peste 30 de ani și în momentele acestea ar trebui să se vadă experiența. Am fost puţin penibili, să zic așa. Am avut în prima repriză trei ocazii mari în care puteam să închidem meciul și nu mai aveam emoții. Vă spun sincer, Rennes este o echipă pe care este foarte greu să o baţi aici. Meciul retur va fi cu totul alt meci. Noi avem o forță în plus pe teren propriu. Deocamdată nu am realizat nimic”, a mai spus Deac

CFR Cluj a învins-o pe Rennes, în deplasare, joi seara, scor 1-0. Unica reuşită a partidei a fost semnată de Ciprian Deac, în minutul 9. În urma acestui rezultat, campioana României a urcat pe locul 2 în grupa E, cu şase puncte, la o lungime de liderul Celtic Glasgow.