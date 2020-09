Ciprian Marica, despre 'episodul cu prosopul', cand a fost prins la hotel cu amanta: 'Suntem suma lucrurilor pe care le facem' / VIDEO

Fostul internațional Ciprian Marica, în prezent patron al clubului Farul Constanța, a vorbit, pentru gsp.ro, despre episodul de anul trecut, de la Cluj, când a fost prins cu amanta în hotel.

Site-ul ziardecluj.ro a publicat în luna aprilie un videoclip cu derularea unui eveniment petrecut în 2019, când Ciprian Marica a fost prins în flagrant în timp ce afla într-un hotel cu Ana Muntean, nora lui Florin Muntean, fost șef la firma Transgaz.

Cei doi au fost surprinși în timp ce aflau la hotel chiar de către soțul Anei Muntean. La bustul gol, acoperit doar de un prosop, fostul atacant al lui Stuttgart sau Schalke 04 încerca în zadar să-l liniștească pe soțul înșelat, cu care se cunoștea de dinainte.

Marica a explicat ce s-a întâmplat la Cluj: "O situație stânjenitoare pentru mine, o situație în care am greșit și în care nu trebuia să mă aflu. Nu am fost și nu doresc nimănui să treacă prin ce am trecut eu. Cert este că mi-am asumat. Am înțeles și am învățat din acest lucru.

Consider că aceste lucruri mă privesc pe mine și pe familia mea. Am reușit să trecem peste și să depășim acest moment. Mai departe nu rămâne nimic de spus, că suntem suma lucrurilor pe care le facem și vreau să cred că nimeni nu-i perfect. Facem lucruri bune, dar și greșim. A fost un lucru greșit pe care mi l-am asumat!".

Întâmplarea s-a petrecut vara trecută, la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Actul de infidelitate al Anei Muntean pare să fie acum istorie, din moment ce cuplul a trecut peste acel episod. În prezent, Ciprian Marica se află într-o relație cu Ioana Marcu, o poveste de dragoste care durează de mai mulți ani. Cei doi au împreună doi copii.

Florin Muntean junior și Ana Muntean, părinții a doi copii, sunt în continuare împreună. În momentul în care cei doi s-au căsătorit, au fost cununați de către Rareș Bogdan, politician PNL.