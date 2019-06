Ciprian Marica: 'Nu fiti ingrijorati, Farul Constanta nu va disparea!'

Întrebarea la ordinea zilei în rândul microbiştilor constănţeni este ce se va întâmpla cu SSC Farul? Echipa a evitat retrogradarea în Liga a 3-a, îndeplinindu-şi astfel obiectivul pentru sezonul 2018/2019, însă, în finalul stagiunii, situaţia s-a complicat. Jucătorii au fost anunţaţi că pot merge la alte echipe, iar antrenorul principal Petre Grigoraş, al cărui contract expiră la finele acestei luni, a declarat că va pleca şi el.

S-a ajuns aici din pricina întârzierilor salariale, fostul internaţional Ciprian Marica fiind singurul care a asigurat finanţarea clubului. Din această perspectivă, Primăria Constanţa a fost criticată de multe voci că nu s-a implicat la club pe parcursul sezonului trecut. Se speră însă ca în campionatul 2019/2020 situaţia să se schimbe din punctul de vedere al fondurilor alocate de la bugetul local.

„Mă onorează faptul că există un interes atât de mare al oamenilor din Constanţa în jurul Farului, care e o echipă iubită, fără doar şi poate. Dar nu trebuie să fie îngrijoraţi, Farul nu va dispărea! N-are cum să dispară o echipă care a renăscut din iubirea tuturor şi a continuat, de la Liga a 3-a la Liga a 2-a, cu sprijinul Primăriei Constanţa şi cu eforturile în drumul spre performanţă. În ultima perioadă, am trecut însă prin momente dificile, au fost mai multe probleme, de comunicare şi altele. Primăria Constanţa şi Consiliul Judeţean Constanţa au promis însă că în această săptămână vom organiza împreună o conferinţă de presă, pentru ca oamenii să aibă o linişte şi o siguranţă că autorităţile locale se vor implica. Autorităţile au şi ele ambiţii mari, toată lumea vorbeşte de promovare. Nimeni au are alt obiectiv. Dar totul va depinde la final doar de ceea ce vor decide atât primarul Constanţei, cât şi preşedintele Consiliului Judeţean. Eu le-am prezentat iarăşi o strategie de performanţă, să ştim unde ne încadrăm şi ce putem face. Acum aştept din partea dânşilor să-mi comunice când putem să le spunem şi oamenilor despre ceea ce urmează, mă rog, proiectul de a readuce Farul în zona de performanţă, de a avea o echipă de care toţi constănţenii să fie mândri“, a declarat Ciprian Marica.

Ideal ar fi ca situaţia să se lămurească cât mai curând, pentru ca echipa să pornească bine în pregătire. Timpul nu mai are răbdare cu SSC Farul, iar în jurul datei de 25 iunie, deci peste două săptămâni, echipa ar trebui să se reunească, trebuind astfel asigurat cantonament de pregătire, echipament şi, ce e cel mai important, alcătuit lotul de jucători, în condiţiile în care, în acest moment, la SSC Farul ar mai fi sub contract numai patru jucători! În plus, antrenorul Grigoraş a anunţat şi el că va renunţa.

Ciprian Marica spune că ar fi păcat ca, într-un oraş de talia Constanţei, Farul să nu joace în prima ligă. „Mie nu-mi rămâne decât să cred în al 12-lea ceas că, aşa cum au promis, autorităţile se vor implica. Aşa cum se procedează la Arad, unde UTA are bugetul aprobat şi face transferuri. La fel se întâmplă şi la Buzău. La Petrolul nu mai vorbim. La Piteşti se caută soluţii să se schimbe forma juridică, astfel încât echipa să poată promova. Sunt multe oraşe în care se doreşte să se facă performanţă. Ar fi păcat ca într-un oraş atât de mare şi de important precum Constanţa să nu existe implicare şi o echipă ca Farul să nu joace în primul eşalon. Astăzi, la Liga a 2-a, o echipă susţinută de un privat nu se poate lupta cu una care are sprijinul autorităţii locale“, a punctat Marica. Întrebat despre datoriile actuale ale clubului la stat, fostul fotbalist a spus: „Nu aceasta e problema. Acele datorii vor fi achitate de mine, n-ar fi o problemă, atâta timp cât autorităţile locale şi judeţene se vor implica“.