Circ și troc in Parlament cu pensiile speciale și alocațiile copiilor

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, pune condiții pentru introducerea în circuitul legislativ a proiectelor PNL și USR de abrogare a pensiilor speciale: liberalii și useriștii să nu mai boicoteze Senatul, astfel încât să poată fi votată legea privind dublarea alocațiilor pentru copii. "Voi convoca de îndată Birourile Permanente Reunite pentru eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, cu […]