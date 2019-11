CIRC in PRO Romania: șeful organizației de Tineret Timiș, DJ la chefuri de interlopi. Coordonatorul Adrian Pau REFUZA sa il demita

Scandal în PRO România Timiș. Coordonatorul organizației de Tinere, Adrian Buda, apare într-o fotografie alături de antrenorul Dan Alexa și de un cunoscut interlop timișorean, Sorin Udrea. Fostul coordonator al filialei de Tineret, David Bota, scrie pe Facebook că "Îmi pare rău că Pro România Timiş trece prin această criză de imagine, dar era de aşteptat. M-am retras din funcţia de coordonator al Organizaţiei Judeţene de Tineret din cauza managementului politic dezastruos exercitat de domnii Adrian Pau şi Nicuşor Birău. Am simţit că tinerii alături de care am dezvoltat filiala judeţeană nu mai pot fi reprezentaţi de asemenea şefi, că lideri nu sunt. Nu mă interesează să revin în activitatea de partid, atâta vreme cât Pro România Timiş e condusă de acest tandem. Alături de echipa mea de tineri, am organizat acţiuni şi dezbateri culturale la care au participat nume de referinţă din Timişoara, profesori, maeştri în arte, iar lista poate continua. Nu pot dialoga cu manelişti politici."

Fotografia a fost publicată de Pressalert.ro, site de știri pentru care Buda a declarat că ”am jucat fotbal în tinerețe. De acolo îl știu pe Sorin. Am jucat zece ani fotbal. Dan Alexa este cel mai bun prieten al meu și o să fie viitorul meu naș. Eu la bază sunt impresar artistic și organizez evenimente, adică duc muzică la evenimente și fac tot felul de evenimente. Atunci am fost și am asigurat muzica.Am fost și cu Dan (Alexa,n.a.). M-a invitat cu el”.

Deși fotografia a iscat nemulțumire în rândurile unor membri, coordonatorul PRO România Timiș, deputatul Adrian Pau susține că Buda face o treaba bună la șefia organizației și că acesta nu este un apropiat de-al interlopilor, fiind acolo prin natura muncii sale, de organizator de evenimente. Pentru a fi totul democratic, Pau spune că va cere membrilor PRO România să se exprime dacă vor ca Buda să fie demis.

"El este organizator de evenimente, a apărut la un eveniment alături de Dan Alexa, la un chef la care a fost și Sorin Udrea. Este singurul moment care îl leagă de acei oameni, el e prieten cu Dan Alexa. Nu mi se pare normal să merg să iau o decizie cum ar fi demiterea lui pentru că e prieten cu Alexa sau Udrea. Își face foarte bine treaba. Nu pot să îl condamn de dragul de a-l condamna, e punctul meu de vedere. Vom cere organizației de Tineret să dea un vot dacă vor să îl țină pe Buda președinte. Organizația funcționează bine. Nu cred că e cazul ca pentru o poză să își încheie cariera politică care nici nu a început de fapt. E prima dată când avem o organizație funcțională la Tineret", a declarat Pau pentru ȘTIRIPESURSE.ro.