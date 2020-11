CIRC intre PNL și USR in Timișoara: președintele PNL al CJ Timiș acuza USR ca face BLAT cu PSD in județ

Povestea de dragoste dintre PNL și USR se spulberă pe zi ce trece. Deși la nivelul județului Timiș USR a câștigat Primăria Timișoara și PNL Timiș CJ Timiș, cele două partide nu reușesc să se înțeleagă pe funcțiile de viceprimari ai Timișoarei. Asta pentru că negocierile nu sunt conduse de șeful PNL Timiș, ci de un fost primar PDL extrem de influent în PNL, Dănuț Groza. Pe scurt, Groza nu vrea niciun viceprimar la Timișoara, dar vrea doi vicepreședinți la CJ Timiș, însă USR se opune pentru că asta l-ar scoate din joc pe liderul USR Timiș Cristian Moș, care vrea să fie vicepreședinte al CJ Timiș. Între timp, USR a programat ceremonia de învestire a viceprimarilor luni, deși negocierile nu sunt gata. Mai mult, PNL acuză că USR face majorități cu PSD în teritoriu.

"Am rămas surprins de faptul că Dominic Fritz a convocat ședința Consiliului Local Timișoara pentru votarea viceprimarilor, fără ca negocierile să se fi încheiat. Consider că această atitudine generează o situație foarte delicată. USR nu a dorit să facă alianțe cu #PNL în nicio situație acolo unde au ei primari. În timpul negocierilor am discutat inclusiv despre faptul că putem ceda ambele funcții de viceprimar al Timișoarei în favoarea lor. Au refuzat această ofertă.

Mi se pare ciudată abordarea USR în contextul în care noi discutăm despre un parteneriat pe 4 ani. Am observat că, în foarte multe localități, preferă să facă alianțe cu PSD sau Pro România. Spre exemplu, la Cenad au deja o alianță USR-PSD, la Lenauheim sprijină un candidat de la Pro România pentru funcția de viceprimar, iar la Giroc s-au înțeles cu primarul ca PSD să voteze viceprimar din partea USR.

PNL nu reacționează la astfel de măsuri de forță și nici nu va ceda la principiile în care crede. Avem convingerea că alianța PNL-USR-PLUS trebuie să funcționeze în tot județul, nu doar în Timișoara. Atunci când administrezi în folosul cetățeanului, programele comune primează și nu funcțiile pe care le ocupă vremelnic unii dintre noi", scrie Alin Nica pe Facebook.