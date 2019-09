CIRC la Romania TV Avocatul lui Dinca și cel al familiei Luizei s-au CERTAT: 'Facea crize domnul Lascoschi, a trebuit sa il calmeze Dinca, un criminal'

A fost scandal la România TV, după ce avocatul lui Gheorghe Dincă, Claudiu Lasconschi, și avocatul familiei Luizei Melencu, Tonel Pop, s-au certat în direct. Audirea lui Dincă a fost sistată astăzi, după ce Lasconschi a părăsit camera fără să anunțe. Avocatul lui Dincă susține că lucrurile nu stau chiar așa și că Tonel Pop caută scandal.

"A început să tremure. Făcea crize domnul Lascoschi, a trebuit să îl calmeze Dincă, un criminal cu accese de furie. A fumat cu noi zeci de țigări, a trebuit să îl roage să se oprească. O să facem o plângere în acest sens, domnul Lasconschi ne-a spus că e de cinci ori mai deștept ca noi, restul de avocați din anchetă", a declarat Tonel Pop. Lasconschi s-a apărat susținând că acuzațiile lui Pop sunt false.

"Am mers la baie de câte ori a fost nevoie. Am făcut un semn unuia dintre procurori că nu mai puteam să stau. Domnul Tonel a găsit motive pentru oprirea audierilor. (....) Nu am fumat, domnul Tonel exagerează. Cu avocații din oficiu faceți afirmații false. Banii care se plătesc sunt foarte puțin, sub salariul minim. Dumneavoastră vreți să scoateți toți avocații din oficiu, i-ați provocat și nu vreau să mă cert cu dumneavoastră", a spus Lasconschi.