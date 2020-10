CIRC SEXUAL la IPJ Timiș: Un șef de departament a fost reclamat la DNA pentru harțuire de amanta care e aparata de avocatul vedetelor

E o adevărată telenovelă care ține pe jar Inspectoratul de Poliție Județean Timiș. Nicu Boia, fost șef al IPJ Timiș, fost luptător la SAS Timiș și fost șef al mai multor departamente din cadrul IPJ Timș, cunoscut ca un polițist profesionist, e în centrul unui scandal monstru. O femeie care susține că a fost amanta omului legii vreme de cinci ani de zile l-a reclamat la DNA. Acuzațiile sunt grave: hărțuire, amenințări și accesarea sistemelor informatice fără drept. Femeia susține că a fost terorizată de Boia, care după ce aceasta a decis să pună punct relației lor a început să o terorizeze și să o amenințe.

Profesoarea de matematică a decis să facă show din relația ei tumultoasă cu polițistul, așa că l-a reclamat la DNA și l-a angajat pe Florin Kovacs, avocatul vedelor, care s-a ocupat ca povestea să fie una intens mediatizată. Femeia susține că a depus probe care arată că era amenințată și șantajată de Nicu Boia, Șeful Serviciului de Arme și Explozivi din cadrul IPJ Timiș. În apărarea sa, polițistul spune că nu a avut o relație cu femeia și că o folosea doar ca pe o sursă de informații. IPJ Timiș nu l-a suspendat pe Boia din funcție, întrucât acesta beneficiază de prezumția de nevinonvăție/

"Eu nu consider că am comis vreo infracțiune sau că sunt elemente care țin de linia profesională sau de profesia mea. Nu mă consider vinovat. Alături de colegi, avem cele mai bune rezultate pe țară. Latura de culegere de informații implică sesizarea organelor competente". Pe surse, știripesurse a aflat că la mijloc e vorba de un dosar mai mare, în care femeie ar fi implicată, iar Boia urma să o reclamă.