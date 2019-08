Circ si muzicoterapie, in weekend, la Filme in aer liber

Evenimentul „Filme în aer liber” oferă și în acest weekend un nou sezon de cinema în aer liber, pe faleza Cazinoului din Constanța. Anul acesta, este programată o selecție specială ce cuprinde unele dintre cele mai bune comedii, filme de aventuri și filme pentru copii și familie ale tuturor timpurilor.



Proiectul este finanțat de Primăria Municipiului Constanța și organizat de Asociația Culturală Metropolis.



Accesul publicului la eveniment este gratuit.



Utilizând echipamente performante, un proiector digital mobil de 18.300 de lumeni și un ecran gonflabil de 120 m², Filme în aer liber la Constanța oferă o calitate a proiecției întâlnită în marile săli de cinema ale lumii. Evenimentul și-a propus încă de la început să apropie publicul larg de filmul european și de filmul de autor, în general.



În acest sfârșit de săptămână, pe lângă proiecțiile de filme de aventuri și familie, constănțenii vor mai avea parte de multe alte activități:



16 august, 21:00-21:30 Spectacol de circ social și artă stradală, susținut de Trupa Parada.

Spectacolul de circ/acrobaţie va fi susţinut de Circul Parada. Fundaţia Parada are ca scop sprijinirea copiilor fără cămin din Bucureşti. De la înfiinţarea sa, în 1996, le-a asigurat acestora servicii de urgenţă, sociale, educaţionale şi de integrare socială şi profesională. Circul Parada este unul dintre proiectele Fundaţiei, ce le oferă copiilor o soluţie pentru dificultăţile de zi cu zi şi un context prin care îşi pot asigura viitorul. Prin artă, acrobaţie şi comic, din ce în ce mai mulţi tineri primesc o a doua şansă şi pot obţine un grad crescut de stabilitate şi acces pe piaţa muncii. Proiectul de circ social este un mix între distracţie şi competenţe pedagogice (sentiment al apartenenţei, disciplină, dorinţa de autodezvoltare şi autodepăşire, ţel profesional bine definit).



17 august, 20:30-21:30 Atelier de dezvoltare personală prin muzicoterapie, susținut de Asociația Humains Profiles (Echipa Totem).

Metoda TOTEM este un acronim al metaforei „Therapy Of Tribes Educating Minds” (Terapia triburilor care educă mintea) și include activități de musicoterapie, training și dezvoltare personală, educație nonformală, promovând concepte precum educația emoțională, leadership, atitudine nediscriminatorie, toleranță, lucru în echipă, fairplay, spirit civic și comunitar. Se utilizează instrumente de percuție de origine amerindiană, africană și asiatică împreună cu metafora ca element central în activitățile desfășurate. Printre acestea se numără: Djembe (tobe africane), Tamburine, Maracas, OceanDrum, Bol Tibetan, Tingsha, Caxixi, Clave și multe altele. Programul “Ritmul Emoțiilor – Primii Pași” pune accentul pe componenta de Educație Emoționala și Dezvoltare Personală a copilului, aceasta fiind importantă atât în dezvoltarea ce survine în primii ani, cât și în viața unui adolescent, precum și în cea a adultului. Cunoașterea emoțiilor fundamentale și a nevoilor acestora, precum și buna gestionare a lor poate conduce către desăvârșirea echilibrului între elementele culturii obiective – cea bazată pe gândire analitică, empirică și cuatificabilă – și cele aparținând culturii subiective, fiind determinate de percepția asupra propriei persoane și a celor din jur, senzații și emoții, cunoaștere intrapersonală și interpersonală.



18 august, 19:30-21:30 Eveniment pentru copii Creative Arts

Atelier handmade – broșe Winnie the Pooh si atelier de colorat pentru prichindei & atelier de colorat pentru copii.

Cel mai îndrăgit usuleț din lume prinde viață în mâinile voastre la cel mai haios atelier handmade. Din fetru, lipici, culori și puțină imaginație, vom crea cele mai simpatice broșe ursuleți, purceluși sau borcane cu miere . Recomandat peste 4 ani. Evenimentele pentru copii se vor desfășura pe o perioadă de 2 ore, înaintea proiecției de duminică, destinată copiilor și familiei. Fiecare eveniment va include 2 ateliere pentru copii, 2 animatori și un maestru de ceremonii.



18 august, 20:30-21:00 Spectacol de magie cu MAGITOT

“Știu, e simplu să treci repede peste promovarea unui artist. Ce poate să facă el atât de spectaculos, încât să te oprești asupra lui, chiar și câteva momente ... Păi pentru asta s-a inventat MagiTOT. Spun "s-a inventat" pentru că mama lui nu l-a făcut magician cu duhul din Lampa lui Alladin, ci el, băiat conștiincios s-a hotărât să meargă la școală exact când era mai mare nevoie de cineva care să măture strada. Dar nah, i-a plăcut școala de actorie, i-a plăcut magia, a făcut bine și când era să facă și mai bine, i-au spus unii mai trecuți pe la Filarmonică că e într-o ureche, dar deloc absolută. Și a rămas magician. E musai să îl vedeți.”

Magitot a cucerit românii cu momentele lui inedite de magie și stand-up comedy și i-a făcut mereu să zâmbească, câștigând premiul de originalitate la concursul Românii au talent, sezonul 9.



Detalii despre filme, activități și programul complet al evenimentului pe site-ul filmeinaerliber.ro.