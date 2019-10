Circ total la audierea lui Florin Cițu pentru Finanțe. S-au oferit tranchilizante pentru calmarea spiritelor

Audierea în Parlament a ministrului propus de PNL la Finanțe, Florin Cîțu, a fost marcată de replici dure între liberali și pesediști, ieșind un circ total. Eugen Teodorovici a taxat faptul ca ministrul propus de PNL a citit de pe foi care sunt prioritatile sale. „La TV e mai usor, fata in fata va impiedicati”, The post Circ total la audierea lui Florin Cîțu pentru Finanțe. S-au oferit tranchilizante pentru calmarea spiritelor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.