Circul Guvernului PSD nu mai conteaza la Bruxelles

Echipa de comisari propusa de Ursula von der Leyen are mai multe vulnerabilitati, incepand de la problemele cu justitia ale unor comisari-desemnati si pana la esecul de a-si demonstra competentele pentru portofoliul alocat in cazul altora. In tot acest tablou, Guvernul PSD face circ, dar nimeni nu mai da doi bani, la Bruxelles, pe un premier delegitimat.