Circulatia rutiera va fi complet libera pe Autostrada A2, dar vor fi restrictii de viteza punctuale in sezonul estival

Circulaţia rutieră va fi complet liberă pe Autostrada A2, spre şi dinspre mare, până la lăsarea serii, a declarat, joi, directorul general adjunct al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Ovidiu Barbier, într-o întâlnire cu presa.

"Practic, între orele 15:00 - 17:00 azi, de fapt până la lăsarea serii, circulaţia va fi complet liberă spre şi dinspre mare", a spus Barbier, potrivit agerpres.ro.

Potrivit acestuia, pe Autostrada Soarelui nu mai există nicio restricţie de circulaţie, ci vor fi doar câteva restricţii de viteză pe porţiuni, "pe zona de trecere de pe o cale pe cealaltă până la montarea parapetului din beton de ciment".

"Nu există nicio restricţie de circulaţie, vor fi nişte restricţii de viteză pe porţiuni şi punctuale pe zona de trecere de pe o cale pe cealaltă până la montarea parapetului din beton de ciment. 27-33 are o zonă de tranziţie în zona km 26+500 şi mai are o zonă de tranziţie la km 33. Deci, pe această zonă, de la km 26 începând, va fi acea semnalizare galbenă temporară până la km 33 de restricţie de 80 km/h. La km 33 până la 36 va fi semnalizare albă de restricţie permanentă până în luna septembrie şi până când se vor termina lucrările pe cei 3 km, tot de 80 km/h. Viteza se reduce etapizat. 100 şi apoi 80 km/h pe lucrarea respectivă", a menţionat el.

Directorul adjunct al CNAIR a precizat că în această toamnă mai sunt de finalizat doar 3 km pe calea 1 a autostrăzii, care se vor face în circa două săptămâni.

"Noi acum dacă mai aveam încă două săptămâni la dispoziţie am fi terminat tot sensul, toată calea 1 către Constanţa şi bineînţeles atacăm calea 2. Sperăm să finalizăm lucrările, iar dacă nu, o să rămână o mică porţiune neterminată până va da îngheţul. Kilometrii 27-33, care sunt ultimii pe care s-a lucrat acum, s-au dat în trafic. Există o porţiune de la km 33 la km 36 pe care vor fi restricţii de viteză pe toată perioada sezonului estival, până pe data de 15 septembrie, 80 km/h - progresiv, 100 şi apoi 80 km/h - pentru aceşti 3 kilometri, deci calea 1 va avea aceasta ca restricţie, iar calea 2 pe ultimii 24 de km înainte de intrarea în Bucureşti va rămâne aceeaşi restricţie de 80 km/h care a fost instituită de acum doi ani", a explicat Ovidiu Barbier.

Oficialul CNAIR nu a putut să spună cât timp se va mai putea lucra până la finele anului, teoretic acest lucru putându-se face inclusiv în luna noiembrie.

"Este foarte dificil de spus în momentul ăsta cât timp vom putea lucra. Teoretic, lucrăm septembrie şi octombrie. Practic, putem lucra şi în noiembrie, la cum a fost vremea în ultimii 3-4 ani, statistic vorbind. Deci, dacă vom lucra 3 luni, este posibil cu puţin efort să putem să finalizăm lucrările. În cazul în care vom lucra doar 2 luni - 2 luni jumătate, vor rămâne ceva kilometri pentru anul viitor în primăvară. Contractual, termenul este 2021, sfârşitul verii. Deci, nu e vorba despre termenul contractual, ci este vorba despre cât de repede putem să finalizăm lucrările pe care noi ni le asumasem să le terminăm anul ăsta. Adică inclusiv banii de anul viitor erau trecuţi anul acesta în bugetul de întreţinere după rectificare, în aşa fel încât să finalizeze constructorul lucările pe anul ăsta", a subliniat acesta.

În opinia lui, în perioada de carantină, când circulaţia a fost redusă la minim, s-a lucrat peste medie pe acest sector de drum.

"S-a lucrat suficient de bine, chiar mult peste medie pentru acest sector de drum. Adică în 3 luni - noi deasupra vedem doar asfaltul turnat proaspăt, şi care arată bine, dar dedesubt s-au ranforsat dale de beton de ciment, s-a turnat beton, s-au armat dale de beton de ciment pe anumite porţiuni, betonul ăla are un termen de întărire. E complicat să dăm explicaţii tehnice la televizor. Din punct de vedere tehnic, ceea ce s-a făcut s-a făcut ok pentru intervalul acesta. Nu a stat nimeni în perioada de pandemie. Din contră, am fost singurii din România care au lucrat în perioada asta de pandemie. Şi nu numai că am lucrat, am lucrat mult mai bine decât în alte perioade de timp, asta se vede şi din exerciţiul financiar pe care l-am avut, pentru că atât timp cât am lucrat - şi constructorii au ştiut că îşi vor primi banii în 7 zile, ceea ce a fost un record pentru România, niciodată nu s-a întâmplat aşa ceva în ultimii 30 de ani, au avut tot interesul să lucreze", a susţinut Barbier.

Potrivit acestuia, în cursul anului curent s-a realizat aproape 48% din întreaga lungime de traseu.

"Anul acesta s-a făcut aproximativ 48% din întreaga lungime de traseu, am făcut 24 de km din 27 km pe calea 1. Mai avem aceiaşi 27 de km pe calea 2, în aceeaşi porţiune, de la km 12 până la km 36 şi s-a lucrat de către DRDP Constanţa pe un contract de reabilitare de structură asfaltică - acolo este o alt fel de lucrare, între km 79 şi 89 - acolo este o ranforsare de sistem rutier în adevăratul sens al cuvântului. Din 15 septembrie rămân 27 de km de pe calea 2, trei km de pe calea 1 şi încă nişte lucrări pe zona de DRDP Constanţa, încă 14 km ranforsare", a concluzionat directorul adjunct al CNAIR.

Pe data de 1 septembrie 2019, CNAIR a anunţat că reprezentanţii DRDP Bucureşti au început montarea semnalizării rutiere în vederea demarării lucrărilor de reparaţii pe calea 1 a Autostrăzii Soarelui (A2), Bucureşti-Constanţa (km 21- km 27).

Potrivit sursei citate, obiectivul programat să dureze 24 de luni constă în frezarea dalelor de beton, consolidarea fisurilor active şi repararea rosturilor degradate, atât pe calea 1, cât şi pe calea 2.