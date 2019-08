Circulatia tramvaielor, blocata intre Targu Cucu si Piata Unirii - FOTO

circulatie tramvaie blocata 5 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceste momente, circulatia tramvaielor este blocata intre Targu Cucu si Piata Unirii. Traficul in zona este paralizat, zeci de tramvaie fiind blocate. Din primele informatii se pare ca un tramvai CTP s-a defectat. Compania de Transport Public (CTP) Iasi a pus la dispoziție autobuze pentru calatori. Stire in curs de actualizare Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...