Circulatia tramvaielor in zona Targu Cucu PARALIZATA. O masina a fost parcata in apropierea sinelor de tramvai - FOTO / UPDATE

UPDATE: Si la ora 13.00, circulatia tranvaielor in zona era blocata Circulatia tramvaielor pe tronsonul Targu-Cucu – Piata Unirii a fost blocata astazi, in intervalul orar 10:59 – 11:20, dupa ce un sofer si-a parcat masina la intamplare, in zona care intra in gabaritul vagoanelor. "Ii rugam, din nou, insistent pe toti conducatorii auto sa evite parcarea autoturismelor langa calea de rulare a tramvaielor, pentru a nu afecta calatoriile a mii de persoane si a provoca disfunctionalitati in sistemul de transport public", au declarat reprezentantii CTP Iasi.