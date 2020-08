Circulatie feroviara oprita dupa ce un marfar care venea de la Capul Midia a anuntat scurgeri de gaz petrolier lichefiat

Circulația feroviară pe magistrala de cale ferată 900 este oprită la kilometrul feroviar 289, în stația CF Igiroasa, județul Mehedinți.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că circulația feroviară pe magistrala de cale ferată 900 este oprită la kilometrul feroviar 289, în stația CF Igiroasa, județul Mehedinți, după ce din vana unui vagon al marfarului GFR 80494 (ce se deplasează pe relația Capul Midia, CT – Glogovăț, AR) au fost semnalate scurgeri de gaz petrolier lichefiat.Echipajele I.S.U. sunt prezente la fața locului și acționează pentru înlăturarea pericolului. Două trenuri de călători (Regio 9504 Orșova – Craiova și IR 72-1 București – Timișoara) au fost oprite în stația Balota, respectiv Tâmna.CFR SA informează că circulația feroviară pe raza stației Igiroasa a fost oprită temporar pentru a facilita accesul și intervenția echipajelor ISU la un tren privat de marfă, din compunerea căruia s-au semnalat scurgeri de gaz dintr un vagon.Menționăm faptul că personalul operatorului privat de transport feroviar de marfă (GFR) a intervenit pentru remedierea defecțiunii la vagonul respectiv, si de asemenea echipajele ISU au acționat în zonă pentru înlăturarea pericolului.Trenul privat de marfă circula pe relația Capul Midia - Glogovăț și avea in compunere 26 de vagoane.Traficul feroviar a fost reluat în condiții de siguranță pe raza stației Igiroasa la ora 9.49.2 trenuri de călători R 9504 și IR 12171 au fost staționate temporar, în timpul intervenției, în gările Balota, respectiv Tâmna.R 9504 care circulă în relația Orșova - Filiași a staționat temporar 52 de minute in gara BalotaIR 12171 care circulă in relația București Nord - Slatina Timiș a staționat temporar 34 de minute în gara Tâmna.La această oră se circulă în condiții normale pe raza stației Igiroasa.