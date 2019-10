Circulatie ingreunata din cauza unui tramvai defect - UPDATE

tramvai google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Circulatia in zona Tudor Vladimirescu este ingreunata din cauza unui tramvai defect, ramas blocat in intersectia cu Calea Chisinaului. Coloana de masini se intinde pe cativa zeci de metri. Totul despre Sarbatorile Iasului. Lista artistilor, strazile inchise si programul evenimentelor. Zeci de mii de credinciosi sunt asteptati in oras "Tramvaiul s-a defectat in zona Bucsinescu si a fost tras pe o linie unde sa nu incurce circulatia celorlalte mijloace de transport in comun. Urmeaza sa fie tractat de un alt tramvai, ce vine de pe linia 11, urmand a fi dus la depou", au declarat reprezentantii CTP Iasi. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...