Ciroza hepatica, simptome pe care nimeni nu le baga in seama. Ileana Ciuculete si fiul lui Iurie Darie le-au ignorat si si-au pierdut viata

Ficatul este cel mai mare organ intern. Cantareste aproximativ 2 kilograme, fiind numit si motorul principal al organismului datorita rolului extrem de important pe care il are.

Din pacate, ciroza este o afectiune dura in care ficatul se deterioreaza incet, lent, adesea asimptomatic pana intr-un anumit stadiu si nu mai poate functiona normal datorita unor leziuni continue pe termen lung. De cele mai multe ori simptomele afectarii ficatului se pot observa prea tarziu.

Care sunt functiile ficatului

Organ complex ajuta la preluarea, depozitarea si procesare tuturor nutrimentilor din alimentatia ta. Creaza proteine noi, ajuta la crearea de factori de coagulare si la mentinerea imunitatii. Mai mult de atat este responsabil cu crearea bilei care ajuta organismul sa absoarba si sa alimine colesterolul rau si grasimile din organismul tau. Atunci cand te afli sub tratament medicamentos se ocupa cu protejarea organismului de efectele lor nocive.

O viata sanatoasa si longeviva are nevoie de un ficat sanatos care se mentine cu un stil de viata echilibrat.

Care sunt afectiunile ficatului

Printre afectiunile sale ciroza este cea mai grea de infruntat. Aceasta are mai multe cauze ce contribuie la instalarea ei. Printre cele mai des intalnite se afla hepatita C si B cronica, consumul excesiv de alcool, boala ficatului gras noon-alcoolic cunoscuta si sub denumirea de steatopetatita non-alcoolica.

Exista cazuri in care bolile ficatului se mostenesc, sau se contacteaza infectii virale rare care afecteaza ficatul si produc dezechilibra grave in organism.

Simptomele incipiente ale cirozei

Chiar daca eset greu sa observi momentul in care ficatul incepe sa fie afectat de diversi factori nocivi atat interni cat si externi, pe masura ce boala avanseaza este mai mult decat posibil sa te confrunti cu simptome precum oboseala accentuara, pierderea in greutate fara sa tii diete sau sa faci sport excesiv, mancarimi la nivelul pielii, scaderea apetitului sau senzatia de balonare excesiva a abdomenului desi nu ai mancat si nu ai baut nimic care sa favorizeze acest fenomen.

