citesteDobrogea: Intalnire importanta a Uniunii Scriitorilor. Pavel Chihaia, comemorat la Biblioteca Judeteana I.N. Roman“

Filiala „Dobrogea“ a Uniunii Scriitorilor s-a întâlnit azi, la Biblioteca Județeană „I.N. Roman“, pentru comemorarea lui, nume esențial pentru literatura de la malul mării, cunoscut cititorilor constănțeni mai ales prin excepționalul roman „Blocada“.Președintele filialei, dl, a evocat personalitatea lui Pavel Chihaia, alăturându-l acelor creatori de o înzestrare unică, pe care instaurarea comunismului i-a abătut de la drumul firesc și i-a împiedicat să se valorifice in totalitate. În plus, a identificat în cazul autorului omagiat armonizarea perfectă între caracter și talent, subliniind că a fost un scriitor foarte mare pentru că a fost și un om de mare demnitate. Dl Angelo Mitchievici a mai spus că firul roșu al operei și personalității scriitorului este ideea de libertate.Dl Ovidiu Dunăreanu, redactorul-șef al revistei Ex Ponto, a evocat primul său contact cu cel omagiat, făcut pe calea undelor, pe când scriitorul era comentator al postului Europa Liberă. În plus, și-a exprimat satisfacția de a fi contribuit alături de prof. univ.la ediția „Opera Omnia“ a celui amintit. Aceasta cuprinde în zece volume romanele, nuvelele, eseistica, memoriile, corespondența, studiile științifice dedicate în special artei medievale românești.Din partea familiei scriitorului, la întâlnire au fost prezenți soția și fiul acestuia, Matei Chihaia, profesor universitar de literatură spaniolă la Wuppertal. Cei doi au realizat evocări ale omului Pavel Chihaia, veșnicul îndrăgostit de spațiul constănțean, și au donat bibliotecii un bust al acestuia lucrat de prietenul său, sculptorul Dumitru Demu.Pavel Chihaia a trăit între 1922 și iunie anul curent, locuind din 1978 la Munchen, în Germania.În cadrul întâlnirii de azi a scriitorilor constănțeni a fost lansat și cel mai recent număr al revistei filialei, intitulat „Ex Ponto“.Marina Cușa