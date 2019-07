Cititi si va cruciti! Salariu regesc pentru directorul unei firme fara activitate din CJ Iasi. De cinci ani este singurul angajat al societatii - FOTO

Birou google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Caz unic in administratia ieseana • O societate gestionata de un for public, fara activitate in ultimii ani, plateste salarii regesti unei singure persoane • Singurul angajat in momentul de fata este directorul acestei societati, pus pe functie de fosta conducere a Consiliului Judetean • Salariul acestuia este comparabil cu cel al presedintelui Consiliului Judetean Iasi • De ani buni, proiectul bate pasul pe loc, iar investitia intarzie sa fie demarata • Conducerea societatii nu a reusit sa faca nimic de la infiintare si pana in prezent Trai regesc pe bani publici! Asa se poate caracteriza situatia de la SC Iasi Industrial Park SRL, societate creata de Consiliul Judetean Iasi, pe ...