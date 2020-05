Citu: 152.000 de clienti au beneficiat de amanarea ratelor pana acum

Un număr de 152.000 de clienţi ai sistemului financiar-bancar au beneficiat până în prezent de prevederile Ordonanţei 37 privind amânarea ratelor iar totalul creditelor cu rate amânate până la 9 luni este de aproximativ 3,3 miliarde de lei, potrivit ministrului Finanţelor, Florin Cîţu. Premierul Ludovic Orban, ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, şi şeful Cancelariei premierului, Ionel Dancă, s-au întâlnit vineri dimineaţa cu reprezentanţii Asociaţiei Române a Băncilor. Discuţiile au vizat programul IMM Invest, amânarea ratelor la bănci şi programul de relansare a economiei, potrivit ministrului Finanţelor. "Scopul întâlnirii a fost acela de a relaxa sau de a face toată această procedură să fie mai simplă pentru ca banii să ajungă la cei care au nevoie cât mai rapid. Am discutat şi despre celălalt program pe care l-am derulat împreună cu sistemul financiar bancar şi care este un succes, cel de amânare a ratelor clienţilor la bănci. În acest moment, prin Ordonanţa 37 au beneficiat 152.000 de clienţi ai sistemului financiar-bancar însumând cam 3,3 miliarde de lei totalul creditelor cu rate amânate până la 9 luni. Este un program care a funcţionat foarte rapid, sistemul financiar-bancar s-a mobilizat şi a procesat rapid toate cererile. Oricum am prelungit perioada de solicitare a amânării ratelor până la 15 iunie", a afirmat Cîţu într-o conferinţă comună cu preşedintele Consiliului Director al Asociaţiei Române a Băncilor (ARB), Sergiu Oprescu. Cîţu a subliniat, în context, că o mare parte dintre programele care vor fi implementate de autorităţi depind de buna funcţionare a parteneriatului cu sistemul financiar-bancar şi de sănătatea acestuia din urmă. "Am discutat, în al treilea rând, despre programul de relansare a economiei pentru că ştim că relansarea economică se face prin intermediul parteneriatului cu sistemul financiar bancar. Banii în economie ajung nu doar de la Guvern. Modul în care Guvernul transmite bani în economie se face şi prin intermediul sistemului financiar-bancar. Iar sistemul bancar are expertiza şi are şi canalele de a transfera aceşti bani către sectoarele performante. De aceea, o mare parte din programele pe care le vom implementa în viitor depind de funcţionarea acestui parteneriat şi de sănătatea sistemului financiar-bancar. Programul pentru companiile mari, care a fost aseară într-o primă citire în şedinţa de Guvern, va avea nevoie de susţinerea sistemului financiar bancar. O întâlnire foarte bună şi care nu a mai avut loc până acum la acest nivel", a subliniat ministrul citat. AGERPRES/(AS - editor: Andreea Marinescu, editor online: Adrian Dădârlat)