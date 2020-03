Citu: Am castigat al doilea proces intentat Romaniei de fratii Micula; am salvat 2,4 miliarde de euro

România a câştigat vineri al doilea proces intentat de fraţii Micula şi au fost salvate 2,4 miliarde de euro, a scris sâmbătă pe pagina sa de Facebook ministrul interimar al Finanţelor, Florin Cîţu. "Dragnea, Ciolacu şi PSD au pierdut primul din cele două procese cu fraţii Micula.(...) Ieri PNL a demonstrat că se poate şi am câştigat al doilea proces intentat României de fraţii Micula. Dacă nu ai interese personale se poate să câştigi şi pentru România. Am salvat 2,4 miliarde de euro în timp ce gaşca Dragnea-Ciolacu-PSD au pierdut 900 milioane de lei", a explicat ministrul. Conform unui comunicat al firmei de avocatură Leaua Damcali Deaconu Păunescu (LDDP), printr-o hotărâre arbitrală emisă la data de 5 martie 2020, Tribunalul arbitral internaţional, constituit sub auspiciile Centrului internaţional pentru reglementarea diferendelor relative la investiţii (ICSID) de pe lângă Banca Mondială, a respins pretenţiile împotriva României în valoare de peste 9 miliarde de lei formulate de Ioan şi Viorel Micula şi de mai multe societăţi române asociate acestora, inclusiv S.C. Scandic Distilleries SA.. De asemenea, Tribunalul a obligat reclamanţii să ramburseze României 75% din costurile legale şi alte cheltuieli pe care le-a suportat pentru a se apăra împotriva pretenţiilor şi a cheltuielilor de arbitraj. "Hotărâre arbitrală încheie un arbitraj iniţiat de Reclamanţi în anul 2014 în baza Acordului între Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor. În cadrul arbitrajului, Reclamanţii au susţinut că România şi-a încălcat obligaţiile internaţionale în temeiul Tratatului, nereuşind să aplice în mod adecvat legile privind impozitarea băuturilor spirtoase şi prin adoptarea unui nou regim de preţuri pentru apa minerală, se menţionează în comunicat. Tribunalul a decis că reclamanţii nu au arătat că România nu a reuşit să îşi aplice legile privind impozitarea în ceea ce priveşte băuturile spirtoase şi a constatat că "România s-a angajat în eforturi serioase şi vizibile pentru a îşi aplica legile privind impozitarea în legătură cu alcoolul." Potrivit Tribunalului, România "a arătat că are un mecanism complex pentru aplicarea legilor sale, o strategie prin care se asigură aplicarea în mod eficient din perspectiva costurilor şi o structură de executare atât la nivel de gospodărie individuală, cât şi la nivel de producător industrial, implicând ANAF, Vama şi DG Antifraudă." În plus, Tribunalul a decis că nu are competenţă pentru a examina afirmaţiile reclamanţilor referitoare la regimul de stabilire a preţurilor pentru apa minerală, pe baza faptului că regimul a fost adoptat înainte de intrarea în vigoare a Tratatului în 2003. România a fost apărată în cadrul arbitrajului de un consorţiu format din firmele de avocatură "Leaua Damcali Deaconu Păunescu - LDDP" din Bucureşti şi "LALIVE" din Geneva, Elveţia. AGERPRES/(AS-editor: Nicoleta Gherasi, editor online: Gabriela Badea)