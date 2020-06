Citu:Anuntul Standard&Poor's reconfirma faptul ca masurile actualului Guvern au fost cele corecte in contextul global actual

Anunţul agenţiei Standard & Poor's reconfirmă faptul că măsurile actualului Guvern pentru combaterea efectelor socio-economice ale crizei COVID-19 şi asigurarea unor finanţe publice sustenabile au fost cele corecte în contextul global actual, susţine ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu. Agenţia de rating Standard & Poor's a reconfirmat vineri ratingul suveran aferent datoriei guvernamentale a României la BBB-/A-3 pentru datoria pe termen lung şi scurt în monedă locală şi valută, precum şi perspectiva negativă. Decizia agenţiei de rating are la bază nivelul moderat al datoriei publice şi al datoriei externe, dar şi accesul flexibil al României la finanţare pe piaţa internă şi internaţională, care poate atenua posibile riscuri asociate cu nevoia ridicată de finanţare a sectorului public pe termen scurt, se precizează într-un comunicat al Ministerului de Finanţe remis AGERPRES. "Anunţul Standard & Poor's reconfirmă faptul că măsurile actualului Guvern pentru combaterea efectelor socio-economice ale crizei COVID-19 şi asigurarea unor finanţe publice sustenabile au fost cele corecte în contextul global actual. Aşa cum am subliniat şi în trecut, agenţia consideră că situaţia gravă a finanţelor publice a fost cauzată de creşterile nesustenabile ale cheltuielilor angajate de Guvernul anterior, de iresponsabilitateta politicii fiscale prociclice promovate în ultimii trei ani", a declarat Florin Cîţu. Evaluarea agenţiei subliniază că majorarea pensiilor din sectorul public, care ar urma să aibă loc în luna septembrie a acestui an, ar avea un impact considerabil asupra finanţelor publice. Nu în ultimul rând, agenţia de rating apreciază că politica fiscală expansionistă promovată începând cu anul 2018 a condus la unele dintre cele mai mari deficite gemene pentru o ţară din categoria pieţelor emergente, precum şi la erodarea sustenabilităţii finanţelor publice în România. "În perioada următoare, Ministerul Finanţelor Publice va continua demersurile de implementarea măsurilor pentru înlăturarea efectelor negative ale pandemiei cu virusul SARS-CoV-2 şi a celor necesare pentru repornirea rapidă a economiei României", a completat ministrul Finanţelor. Agenţia consideră că factorul principal care ar putea contribui la îmbunătăţirea perspectivei este asigurarea unei consolidări fiscale reale, care să conducă la stabilizarea finanţelor publice şi a poziţiei externe a României. Totodată, Standard & Poors anticipează o revenire treptată a economiei începând de la mijlocul acestui an şi o reluare consistentă a creşterii PIB din 2021, în jur de 4%. AGERPRES/(AS - autor: Mariana Nica, editor: Oana Tilică, editor online: Andreea Preda)