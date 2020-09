Citu: Fara pandemia Covid-19, deficitul bugetar la opt luni ar fi fost de 1,9%, in loc de 5,1%

România ar fi înregistrat un deficit bugetar de 1,93% din PIB în luna august, mai mic decât cel consemnat anul trecut, de 2,1%, dacă nu exista criza pandemică, a declarat miercuri ministrul Finanţelor Florin Cîţu. “Estimările noastre arată clar că am fi avut în august un deficit bugetar de 1,93% din PIB, mai mic decât […] The post Cîţu: Fără pandemia Covid-19, deficitul bugetar la opt luni ar fi fost de 1,9%, în loc de 5,1% appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.