Citu: inrautatirea perspectivei este un avertisment dat de Fitch populistilor din Parlament

Decizia Fitch Ratings, care a înrăutăţit perspectiva de rating a României, de la stabilă la negativă, este un avertisment clar dat de agenţia de evaluare populiştilor din Parlament, a scris, sâmbătă ministrul Finanţelor, Florin Cîţu pe pagina sa de Facebook. "În comunicat Fitch confirmă ceea ce am spus. Este uşor să faci un deficit mare pe hârtie dar problemele pot apărea la finanţare dacă deficitul este crescut fară să se prezinte sursele de finanţare. De aceea am spus mereu că cel mai periculos lucru pentru stabilitatea economică a României în aceste momente este populismul manifestat în Parlament de iniţiative legislative votate de toate partidele de opoziţie. Proiecte care fără nicio fundamentare reduc veniturile şi cresc cheltuielile bugetului de stat. Niciunul din aceste proiecte nu spune de unde vine finanţarea pentru un deficit mai mare. Sunt iniţiative legislative care tranzacţionează în cel mai cinic mod sănătatea romanilor şi stabilitatea economică pe câteva voturi. Iar agenţia de rating îi sancţionează, pe aceşti populişti cinici din Parlamentul României", a afirmat Cîţu. Fitch Ratings prognozează că deficitul guvernamental al României se va agrava până la 8% din PIB în 2020, ca urmare a unei aşteptate scăderi a veniturilor în contextul pandemiei de COVID-19, urmând ca în 2021 să se reducă la 4,2% din PIB pe fondul revenirii activităţii economice. "Aşa cum am spus, am grija ca plata tuturor cheltuielilor bugetului general consolidat sa se facă la timp. Sunt în fiecare zi în discuţie cu actorii de pe pieţele financiare pentru a mă asigura că finanţăm deficitul bugetar la cele mai bune costuri în contextul economic actual. Orice creştere nefundamentată a deficitului bugetar poate pune în pericol acest echilibru" precizează ministrul Finanţelor. Acesta adaugă că agenţia de rating Fitch confirmă şi scenariul de revenire al economiei în "V". Potrivit Fitch, economia României ar urma să se contracte cu 5,9% în 2020, după un avans de 4,1% în 2019, în timp ce rata şomajului ar urma să urce la 8% în 2020, de la un minim istoric de 3,9% în 2019, aceasta fiind cea mai mare creştere înregistrată vreodată într-un singur an. "Ne aşteptăm ca economia să înregistreze un avans de peste 5% în 2021, influenţată de creşterea puternică a activităţii manufacturiere şi a serviciilor la export. Cu toate acestea, vedem un risc important în scădere la adresa prognozelor noastre de creştere pe termen scurt şi mediu, având în vedere incertitudinea care există cu privire la durata şi amploarea restricţiilor economice şi sociale", susţin analiştii de la Fitch Ratings. Referindu-se la decizia Fitch, care a revizuit perspectiva de rating a României, de la stabilă la negativă, dar a reconfirmat rating-ul aferent datoriei guvernamentale a României la BBB-/F-3 pentru datoria pe termen lung şi scurt în valută şi în monedă locală, ministrul Finanţelor a apreciat că "în condiţiile crizei prin care trece astăzi economia globală păstrarea rating-ului arată încrederea pe care o are agenţia de rating în măsurile luate de acest guvern.