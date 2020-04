Citu: Nu planuim taieri de salarii sau concedieri la bugetari. Majorarea pensiilor depinde insa de execuția bugetara

Florin Cîţu, ministrul Finanţelor Publice, a afirmat luni seară că la minister nu există niciun proiect privind restructurarea aparatului bugetar sau tăieri de salarii în sectorul public, dar se face o analiză pentru a se stabili care sunt cheltuielile neesenţiale la care se poate renunţa sau care pot fi amânate pentru anul viitor. ”Ne vom The post Cîţu: Nu plănuim tăieri de salarii sau concedieri la bugetari. Majorarea pensiilor depinde însă de execuția bugetară appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.