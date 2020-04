Ciuca: Problema spitalelor cu personal cu COVID-19 este grava; Spitalul de la Suceava nu a fost militarizat

Problema spitalelor afectate în mod sistemic de răspândirea infecţiilor cu COVID-19 în rândul personalului medical este una "gravă", "de maximă urgenţă" şi care cere măsuri "ferme, radicale şi imediate", a declarat, joi, ministrul Apărării Naţionale, Nicolae Ciucă, care a adăugat că Spitalul Judeţean de Urgenţă de la Suceava nu a fost "militarizat". Potrivit lui Ciucă, în cazul Spitalului de la Suceava, aflat în prezent sub management militar, s-a răspuns solicitării ministrului Sănătăţii pentru a rezolva o situaţie "foarte gravă". "Vreau să fie foarte clar: acest spital nu a fost militarizat, nu a trecut în subordinea MApN, nu a fost transformat într-o cazarmă, iar personalului medical de acolo nu i s-a cerut să se transforme în soldaţi care să execute fără crâcnire ordinele", a scris ministrul, pe Facebook. El a subliniat că, într-o situaţie precum cea de la Suceava, unde este "o luptă contra cronometru pentru salvarea de vieţi", "nu este timp pentru alte discuţii decât acelea despre măsurile urgente care se pot lua: aducerea la bord a unui căpitan şi a unei echipe care să poată ţine nava pe linia de plutire şi să o scoată din furtună". Nicolae Ciucă a precizat că una dintre primele măsuri pe care le-au luat managerii militari numiţi la Suceava a fost aceea de a aduce în acest spital 20 de cadre medicale militare - 10 medici şi 10 asistenţi medicali de la Spitalul Militar din Cluj, care s-au oferit voluntar şi care au asigurat reluarea activităţii în secţiile esenţiale. În paralel, Spitalul Militar din Iaşi a preluat tratarea cazurilor non-COVID pe care spitalul din Suceava nu le mai poate trata, a amintit el. "Redresarea Spitalului Judeţean Suceava este esenţială pentru lichidarea focarului de infecţie din oraş şi din apropierea sa. Totodată, spitalul trebuie repus în funcţiune nu doar pentru pacienţii cu COVID-19, ci şi pentru a asigura tratamente de specialitate pentru întreg judeţul", a evidenţiat ministrul Apărării. "Orice alte discuţii, mare parte dintre ele fireşti şi justificate în vremuri normale, ar trebui să aştepte. Cel mai grav ar fi acum să politizăm un astfel de caz. Am văzut multe luări de poziţie pe acest subiect în rândul politicienilor şi al altor analişti sau formatori de opinie. Deşi este evident că pandemia COVID-19 nu are culoare politică, sunt sigur că astfel de păreri vor mai fi auzite. Nu le poate interzice nimeni să-şi spună părerea. Şi nu este problema mea să judec competenţa unor astfel de opinii şi verdicte", a transmis Nicolae Ciucă. El s-a referit şi la comentariile din rândul personalului civil al spitalului făcute în mod deschis sau anonim. "Aici sunt de făcut câteva precizări. Aceşti oameni au trecut printr-un stres extrem. Viaţa lor, a familiilor lor şi a pacienţilor lor a fost pusă în pericol. Strigătele lor de ajutor, teama pe care o au pentru ceea ce se întâmplă în prezent şi temerile pe care le au pentru viitor sunt de înţeles, sunt de auzit şi sunt de luat în seamă", a susţinut ministrul Apărării. În opinia sa, "în lipsa unor măsuri ferme, s-ar pierde în continuare vieţi, care altfel ar putea fi salvate". "Trebuie să înţelegem că momentele acestea sunt mai puţin pentru vorbe, pentru explicaţii şi mult mai mult pentru fapte, pentru măsuri urgente. Nu putem cere conducerii temporare a acestui spital să stea în dezbateri, în talk-show-uri şi în interviuri interminabile. Numai ieri au fost aproape 40 de solicitări de interviuri în direct pentru conducerea spitalului. Sigur, este important ca opinia publică să înţeleagă ce măsuri se iau acolo, dar nu le putem cere celor care şi-au asumat misiunea de redresare a spitalului să facă asta de la microfon. Misiunea lor este clară: salvarea spitalului, protejarea sănătăţii celor care, deşi epuizaţi şi copleşiţi, îşi fac datoria cu eroism şi devotament şi, cel mai important, salvarea pacienţilor", a subliniat ministrul Apărării. El a amintit, totodată, că, de miercuri, o echipă de medici şi cadre militare a preluat managementul Spitalului Judeţean Deva. "Medicii militari nu pot face minuni, dar puteţi conta că vor face tot ceea ce va depinde de ei pentru a-şi pune competenţele şi propria viaţă în slujba semenilor lor", a declarat Ciucă. AGERPRES/(AS - autor: Oana Ghiţă, editor: Claudia Stănescu, editor online: Simona Aruştei)