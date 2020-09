Ciudațeniile din CV-ul lui Dominic Fritz, noul primar de la Timișoara: ascensiunea fulminanta și cateva intrebari care trebuie puse - OPINIE

Dominic Fritz a câștigat detașat alegerile din Timișoara, generând un interes sporit din partea timișorenilor. În seara alegerilor oamenii au ieșit în stradă pentru susținerea acestuia. Doar că CV-ul tânărului politician ridică câteva semne de întrebare.

Germanul Dominic Fritz are 37 de ani, fiind licențiat în Ştiinţe Politice şi Administrative, la Universitatea din Konstanz şi are un masterat în Studii de Post-Conflict, la Departamentul de Ştiinţe Politice, Universitatea din York, din Marea Britanie.

Ascensiunea fulminantă a lui Fritz are loc în Germania. Dacă unii doar visează la unele posturi ocupate de acesta, tânărul Fritz ajunge foarte rapid în fruntea statului german. După ce își termină studiile masterale devine Consilier la Agenția Germană pentru Cooperare Internațională, Departamentul Protecție Socială, din 2009 până în 2012. Saltul îl face în 2013, când ajunge consilier personal al fostului președinte german Horst Kohler până în 2015, ca mai apoi să ajungă din 2016 până în 2019 șeful de cabinet al fostului președinte german.

Mai ciudat este faptul că renunță la o carieră prestigioasă în Germania pentru a veni în... România.

În ultimul an el a fost șomer și a făcut voluntariat în România. „Am devenit politician fără să-mi dau seama. Un an întreg am făcut campanie, am vorbit, am stat de vorbă cu timișorenii, am dezvoltat politici publice, un program de peste 60 de pagini cu măsuri foarte concrete pentru Timișoara și acum cred că timișorenii au răsplătit asta", a spus Dominic Fritz.

Evoluția fulminantă a lui Dominic Fritz ridică, totuși, câteva semen de întrebare, mai ales că germanul conduce un oraș cheie în România:

1. Cine l-a sprijinit pe Fritz în Germania să ajungă pe asemenea poziții?

2. De ce nu și-a continuat cariera în Germania, unde ar fi putut să câștige mult mai bine ca în România?

3. Din ce bani a trăit în România Fritz dacă nu a muncit?

4. În perioada 2009-2019 Fritz a fost politician în Germania în Partidul Verzilor. De ce nu a continuat în același partid și în România? Și-a schimbat opțiunile atât de repede?

