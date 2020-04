Ciuvica: L-am vazut azi la tv pe Vadim Tudor blond și tuns scurt. Iohannis și-a caștigat mandatele cu ajutorul maghiarilor

Președintele Grupului de Investigații Politice, Mugur Ciuvică, îi amintește lui Klaus Iohannis că a câștigat două mandate de președinte cu ajutorul minorității maghiare. Într-o intervenție avută, miercuri, la Antena 3, Mugur Ciuvică l-a asemănat pe Klaus Iohannis cu regretatul Corneliu Vadim Tudor, din cauza discursului ultranaționalist pe care l-a avut la Palatul Cotroceni. Dar Mugur […] The post Ciuvică: L-am văzut azi la tv pe Vadim Tudor blond și tuns scurt. Iohannis și-a câștigat mandatele cu ajutorul maghiarilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.