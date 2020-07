CJ Brașov nu mai așteapta dupa guvern și finanțeaza din bani europeni spitale și instituții publice pentru valul al doilea al pandemiei

Proiectul, denumit “Gestionarea crizei sanitare COVID-19 în judeţul Braşov”, ar urma să fie finanţat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare, Axa prioritară privind protejarea sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei de COVID-19, anunță Consiliul Județean. “Având în vedere atenţionările experţilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind posibilitatea foarte ridicată de a exista un al doilea val al pandemiei […] The post CJ Brașov nu mai așteaptă după guvern și finanțează din bani europeni spitale și instituții publice pentru valul al doilea al pandemiei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.