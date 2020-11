CJC, despre intentia de a schimba destinatia cladirii Centrul Multifunctional Educativ pentru Tineret Jean Constantin

Consiliul Județean Constanța a făcut precizări importante despre intenția de a a schimba destinația clădirii Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin din municipiul Constanța ce a fost reabilitat prin accesarea de fonduri europene.

„Centrul Multifuncţional Educativ Pentru Tineret” se doreşte să se constituie într-un obiectiv unic la nivelul Polului Naţional de Creştere Constanţa şi la nivelul întregului judeţ.

Urmare a unor articole apărute în ultimele zile în presa constănțeană cu privire la intenția conducerii Consiliului Județean Constanța de a schimba destinația clădirii Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin din municipiul Constanța ce a fost reabilitat prin accesarea de fonduri europene vă transmitem următoarele precizări:1. Așa cum am informat opinia publică prin nenumăratele comunicate de presă emise de către Biroul de Presă CJC de-alungul timpului și prin indicațiile cererii de finanțare, imobilul are ca destinație: “„Centrul Multifuncţional Educativ Pentru Tineret” se doreşte să se constituie într-un obiectiv unic la nivelul Polului Naţional de Creştere Constanţa şi la nivelul întregului judeţ, reunind sub auspiciile sale activităţi educative, culturale, terapeutice, de agrement cu mare valoare socială. Nevoia pentru un astfel de centru este evidentă, întrucât actualmente tinerii constanțeni nu dispun de un spațiu destinat cu precădere lor, în care să poată desfășura diferite tipuri de activități, să primească sprijin și să petreacă totodată un timp liber de calitate”.2. Studenții sunt incluși în acest proiect de la început în calitate de principali beneficiari ai destinației acestuia: ”Principalii beneficiari direcți ai proiectului sunt tinerii din Polul Naţional de Creştere Constanţa. Cei 152.075 de tineri (preşcolari, elevi, liceeni, studenţi) ai judeţului Constanţa, fară discriminare de orice fel care vor putea beneficia de o structură socio-culturală adaptată nevoilor lor de dezvoltare şi integrare în societatea contemporană”.