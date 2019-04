CJPC Constanta a demarat o ancheta: Mai multe persoane care calatoreau cu un tren al companiei Astra-Transcarpatica nu au ajuns la destinatie

În cursul acestei zile, în zona gării CFR Cernavodă, călătorii dintr-un tren al companiei Astra-Transcarpatica au fost nevoiţi să coboare înainte de a ajunge la destinaţie.„Invocând defecțiuni la sistemul de frânare, călătorii au fost rugaţi să coboare din tren între liniile de cale ferată la o distanță de câteva minute de mers pe jos pentru a-și căuta altă soluție de a ajunge la Constanța. Din verificările preliminare călătorii au achiziționat bilete la un tren personal cu aceeași destinație de la Căile Ferate Române. Am depus diligente pentru a afla detalii cu privire la acest tren şi am aflat că acesta ajuns până la urmă în Constanța fără călători. iar la numerele de telefon ale companiei nu răspunde nimeni. Deplasăm o echipă din cele aflate la permanență pentru a constata incidentul în formă legală. Am luat legătura cu comisarul șef Sorin Susanu de la regiunea Timiș unde are sediul această companie, urmând să solicităm suspendarea activității acestei societăți pe motivul că au expus la grave pericole călătorii, expunându-le ,bviața la pericole de accidentare şi de ce nu chiar la pierderea vieții“, a declarat Horia Constantinescu, inspector şef adjunct al CJPC Constanţa.