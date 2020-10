CJSU Salaj a decis trecerea in scenariul roșu de funcționare pentru patru licee din județ

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Sălaj a decis trecerea în scenariul roșu de funcționare pentru patru licee din județ, anunță MEDIAFAX.

Potrivit unui comunicat al Prefecturii, remis miercuri presei, elevii Liceului Pedagogic „Gheorghe Șincai” din Zalău și cei de la Colegiul Naţional „Silvania” vor învăța exlusiv online până în 18 octombrie.

De asemenea, CJSU a decis trecerea în scenariul roșu a Colegiului Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” și a Liceului Tehnologic „Cserey Goga” din localitatea Crasna, până în 16 octombrie.

Totodată, CJSU a hotărât suspendarea cursurilor clasei XI A din cadrul Liceului Tehnologic „Gheorghe Pop de Băseşti” din localitatea Cehu Silvaniei, până în 20 octombrie, dar în restul liceului se va aplica în continuare scenariul verde.

De asemenea, a fost suspendată activitatea V A, V B, VII A, VIII A, VIII B din cadrul Şcolii Gimnaziale „Andrei Mureşanu” din localitatea Cehu Silvaniei, până în 19 octombrie. Și în acest caz, restul școlii va funcționa tot în scenariul verde.

CJSU a decis și suspendarea cursurilor claselor IX A, IX C, XI A, XII A din cadrul Colegiului Naţional „Simion Bărnuţiu” din Şimleu Silvaniei, până în 14 octombrie, dar cu păstrarea secanriul verde pentru restul școlii. Și cursurile claselor IV C, V A, V B, V C, VI A, VI B, VI C, VII A, VII B, VII C din cadrul Şcolii Gimnaziale „Gheorghe Lazăr” din Zalău sunt suspendate până în 20 octombrie, cu păstrarea scenariului galben pentru restul claselor.