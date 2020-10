CJUE: Guvernele nu pot obliga companiile de comunicații sa livreze date „in absența unei amenințari serioase”

Curtea de Justiție a UE a decis să limiteze capacitatea guvernelor naționale de a forța companiile tehnologice să colecteze date despre utilizatorii lor în scopuri de supraveghere, complicând în continuare eforturile depuse de Bruxelles pentru a conveni asupra unui acord de schimb de date post-Brexit cu Marea Britanie, scrie Financial Times. Curtea Europeană de Justiție […] The post CJUE: Guvernele nu pot obliga companiile de comunicații să livreze date „în absența unei amenințări serioase” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.