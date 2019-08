CL Constanța acorda o atenție sporita sportului: Sum considerabila alocata echipelor municipale

Consiliul Local Municipal Constanţa a alocat, miercuri, peste 21 de milioane de lei pentru finanţarea sportului local, banii fiind destinaţi pentru 14 cluburi. Cei mai mulţi bani au fost alocaţi pentru Handbal Club Dobrogea Sud – 9 milioane de lei şi pentru echipa de fotbal de liga a doua Farul Constanţa – 14 milioane de lei, potrivit news.ro.

Consilierii locali au fost convocaţi, miercuri, într-o şedinţă extraordinară, pe ordinea de zi aflându-se proiecte pentru finanţarea a 14 cluburi susţinute de municipalitate. Astfel, din cei peste 21 de milioane lei, alocate pentru sport, cea mai mare sumă a fost primită de Handbal Club Dobrogea Sud – 9 milioane, urmat de Farul Constanţa, echipa de fotbal aflată în liga a doua. Toate aceste proiecte au fost votate de către consilierii PSD şi PMP, iar cei de la PNL au votat împotrivă.

La finalul şedinţei Consiliului Local, primarul Decebal Făgădău i-a acuzat pe liberali de faptul că deşi au venit cu zero proiecte în privinţa sportului, au votat împotriva tuturor sporturilor din municipiul Constanţa.

“Liberalii constănţeni au votat împotriva tututor sporturilor din Constanţa, nu a unui sport, nu a unei suspiciuni, nu asupra unei doleanţe. Au venit cu zero proiecte în ceea ce priveşte sportul, au reuşit să voteze împotriva tuturor sporturilor din municipiul Constanţa. Văd atâta falsitate, pentru că se află în campanie electorală, iar ei cred că această atitudine, consecventă, de altfel, a lor de a bloca sportul constănţean le va aduce puncte. Îi îndemn pe cei din lumea sportului să valorifice cum trebuie acest vot împotriva liberalilor şi să se gândească că atunci când am vrut să aducem stadionul acasă şi doi consilieri liberali au votat pentru transferul stadionului de la minister la oraş, au fost daţi afară din partid”, a declarat primarul Constanţei.

El a mai spus că salariile managerilor cluburilor finanţate de municipalitate vor fi limitate la patru salarii minime pe economie.

“Am făcut un amendament prin care am limitat salariile conducătorilor de cluburi, managerilor, la patru salarii minime pe economie. Acesta trebuie să fie venitul net. În piaţa se auzeau o mulţime de legende, ce salariu are unul, ce salariu are altul. Vom publica rapoarte semestriale cu fiecare bănuţ utilizat de toate cluburile pe care noi le finanţăm”, a explicat edilul.

Organizaţia judeţeană a PNL Constanţa l-a acuzat pe Decebal Făgădău că îşi bate joc de constănţeni prin alocarea unor sume către cluburile sportive şi că nu a realizat promisiunile din campania electorală.

“Decebal Făgădău îşi bate joc din nou de constănţeni după ce insistă să dea unor cluburi şi asociaţii sportive din municipiu aproape cinci milioane de euro.

Nu construieşte un spital, nu amenajează cinci parcuri, nu construieşte zece parcări dar vrea să dea banii cu care s-ar putea face aceste obiective unor cluburi private.

Poate ne spune şi nouă primarul Constanţei ce interes are să dea aceşti bani unor entităţi private în loc să ia lista cu zecile de promisiuni de la începutul mandatului său şi să înceapă să realizeze din ele”, au transmis liberalii constănţeni.